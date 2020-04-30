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02.05.2020

Двух предполагаемых зачинщиков беспорядков в Ангарске вновь заключили под стражу

Ангарск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Двух предполагаемых зачинщиков бунта в колонии в Ангарске заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского горсуда.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 321 УК РФ – дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

После отбытия ранее назначенного наказания они вновь заключены под стражу.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строгого режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. Ранее Телеинформ подготовил хронику бунта в ИК №15 Ангарска. На сессии Законодательного собрания Иркутской области уполномоченный по правам человека Виктор Игнатенко заявил, что намерен подготовить доклад, в котором изложит своё видении ситуации.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело  погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежиссирован извне. Позже в ГУФСИН по Иркутской области заявили, что заказчики и основные каналы организации бунта в ангарской колонии установлены. Позже герой скандального ролика из ИК-15 в Ангарске заявил, что запись была постановочной

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Между тем, не исключено, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии. Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию».

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