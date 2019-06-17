Двух участников криминальной наркогруппировки из Железногорска-Илимского осудили суммарно на 15,5 лет

Нижнеилимский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Двух участников этнической криминальной наркогруппировки из Железногорска-Илимского осудили суммарно на 15,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Злоумышленники 24 и 32 лет заключили со следствием досудебное соглашение, поэтому их дела выделили в отдельное производство и уже рассмотрели в суде.

– Нижнеилимским районным судом Иркутской области одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строго режима. Его подельника суд признал соучастником преступного сообщества и назначил наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, – отметили в ведомстве.

Напомним, одна из самых крупных этнических наркогруппировок последних лет была обезврежена на севере региона в октябре 2017 года. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские совместно с коллегами из полиции Нижнеилимского района и Братска обезвредили 14 человек. Уголовное дело, собранное следователями за два года, насчитывает 93 тома. Его передали в суд 10 июня.