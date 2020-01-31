Двух жительниц Свирска задержали в Черемхово с двумя килограммами марихуаны

Черемхово, Свирск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники транспортной полиции в районе железнодорожного вокзала Макарьево в Черемхово задержали двух сестер – жительниц Свирска. У них было обнаружено и изъято более двух килограммов марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, возбуждены уголовные дела по признакам незаконного хранения наркотических веществ в крупном размере. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.