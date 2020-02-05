Экс-директора комбината питания Иркутска обвинили в мошенничестве на 50 миллионов рублей

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший директор иркутского комбината питания, его супруга и их знакомый подозреваются в мошенничестве на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, преступления совершались с 2015 по 2019 годы. Мошенническая схема заключалась в закупках молока для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости.

Следователи СК России совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Иркутской области установили, что фигуранты уголовного дела своими преступными действиями причинили имущественный вред в особо крупном размере на сумму около 50 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела следователями Следственного комитета при взаимодействии с сотрудниками МВД и СОБР управления Росгвардии по Иркутской области задержаны бывший директор МУП «Комбинат питания города Иркутска», его супруга, а также их знакомый, имевший отношение к мошенничеству.

Сотрудниками правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства, предметы роскоши и другое.

Кировским районным судом Иркутска 6 февраля удовлетворено ходатайство следствия об избрании бывшему директору МУП меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 марта 2020 года. Его супруге избран домашний арест, третьему фигуранту уголовного дела следователями избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.