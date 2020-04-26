Экс-глава одного из поселений Тайшетского района отправится под суд за повторное пьяное вождение

Тайшетский район, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Экс-главу Нижнезаимского муниципального образования Тайшетского района не в первый раз поймали на пьяном вождении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Нижнезаимского муниципального образования Тайшетского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

По версии следствия, 17 февраля 2020 года глава муниципального образования, будучи привлеченным в 2019 году к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь совершил аналогичное административное правонарушение.

Уголовное дело расследовано СО по городу Тайшет СУ СК России по Иркутской области. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.