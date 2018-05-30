Экс-главу поселка Оса осудили еще по одному делу о коррупции

Осинский район, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Экс-главу поселка Оса Александра Григорьева осудили еще по одному делу о коррупции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Осинский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, части 4 статьи 290 УК РФ – получение взятки.

В результате проверки прокуратура района установила, что в декабре 2015 года Александр Григорьев заключил с генеральным директором ООО «Лесно» муниципальный контракт на приобретение жилого дома стоимостью почти три млн рублей. Однако дом, предназначенный для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, был возведен с грубейшими нарушениями строительных норм и правил. Более того, при его строительстве использовались материалы, полученные при демонтаже предназначенного под снос здания.

Кроме того, прокуратура выяснила, что по требованию бывшего главы администрации Осы для участия в аукционе по приобретению жилого помещения ООО «Лесно» был незаконно предоставлен в аренду земельный участок.

По материалам прокурорской проверки следственными органами было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия также установлено, что в 2013 году Александр Григорьев потребовал от подчиненных ему работников администрации передать ему часть полученной ими денежной премии, и получил от них в общей сумме 98 тысячи рублей.

Суд приговорил экс-главу к 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия основного наказания подсудимый будет лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, в течение пяти лет.

Ранее он уже был осужден за совершение коррупционных преступлений по другому уголовному делу и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск администрации муниципального образования «Оса» о взыскании с подсудимого всей суммы причиненного ущерба.