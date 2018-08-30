Экс-машинист мотовоза, причастный к гибели электромонтера в Шелеховском районе, предстанет перед судом

Шелеховский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Шелеховский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего машиниста мотовоза – его обвиняют в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшем смерть человека.

Напомним, 6 июня 2017 года на перегоне «Большой Луг – Подкаменная» ВСЖД проводились работы по перевооружению контактной сети и ВЛ-6. На одном из мотовозов была установлена вышка. Около 18:00 по местному времени машинист другого мотовоза превысил скорость и столкнулся с первым. Электромонтер-линейщик, находившийся в момент столкновения на вышке, упал оттуда и разбился насмерть.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, ранее по этому факту уже было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека. Бывший мастер ООО «Сибопора», руководивший вышеуказанными работами на электросети и допустивший нарушение установленного порядка их производства, был оштрафован.