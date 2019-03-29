Экс-полицейский в Иркутске получил реальный срок за мошенничество

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего сотрудника полиции к двум годам четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство взятки. Он запросил 60 тысяч рублей, чтобы якобы помочь предпринимателю уйти от ответственности за торговлю алкоголем без лицензии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, инцидент случился в августе 2018 года. Полицейский знал, что его коллега проводит проверку в отношении коммерческой организации по факту нелегальной продажи алкоголя, за что предусмотрена уголовная и административная ответственность. Руководитель фирмы сперва согласился на предложение и дал ему денег, но потом проявил сознательность и сообщил об этом в полицию.

Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, со своей стороны, сообщает, что по результатам проведенной служебной проверки фигурант уголовного дела был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. На его непосредственных руководителей наложены дисциплинарные взыскания.