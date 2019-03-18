|Происшествия
|19.03.2019
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Экс-жителя Братска объявили в международный розыск за участие в боевых действиях на стороне террористов в Сирии
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Братск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывший житель Братска, гражданин Таджикистана Абдушахид Торсунов 1986 года рождения объявлен в федеральный розыск за участие в боевых действиях на стороне террористической организации в Сирийской Арабской республике, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
По данным ведомства, в Сирии мужчина находится с 2015 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.
Фото предоставлено пресс-службой регионального УФСБ
Кроме того, еще один житель Братска, гражданин Кыргызстана 1992 года рождения И.К. Ахмедов по решению Братского городского суда выдворен за пределы России с закрытием въезда до 2070 года. Ему было объявлено прокурорское предостережение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Ранее молодой человек предпринимал попытки выезда на территорию Сирии для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (МТО), поддерживал связь с вербовщиками, распространявшими информации о деятельности МТО на различных информационно-телекоммуникационных ресурсах.
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