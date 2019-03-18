Экс-жителя Братска объявили в международный розыск за участие в боевых действиях на стороне террористов в Сирии

Братск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывший житель Братска, гражданин Таджикистана Абдушахид Торсунов 1986 года рождения объявлен в федеральный розыск за участие в боевых действиях на стороне террористической организации в Сирийской Арабской республике, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

По данным ведомства, в Сирии мужчина находится с 2015 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Фото предоставлено пресс-службой регионального УФСБ

Кроме того, еще один житель Братска, гражданин Кыргызстана 1992 года рождения И.К. Ахмедов по решению Братского городского суда выдворен за пределы России с закрытием въезда до 2070 года. Ему было объявлено прокурорское предостережение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Ранее молодой человек предпринимал попытки выезда на территорию Сирии для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (МТО), поддерживал связь с вербовщиками, распространявшими информации о деятельности МТО на различных информационно-телекоммуникационных ресурсах.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, а также о готовящемся, совершаемом, либо совершенном преступлении, просят сообщать об этом на конфиденциальной основе в УФСБ по Иркутской области по телефону в Иркутске: 8 (3952) 210-404.