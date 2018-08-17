Элитную иномарку главы Шелехова сожгли в ночь на 18 августа

Шелехов, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Автомобиль «Инфинити» главы Шелехова Сергея Липина сожгли в ночь на 18 августа, сообщается на странице общественной приёмной градоначальника в соцсети «Одноклассники».

– На посту главы города нахожусь меньше года, и методы моей работы не всех устраивают. Мы начали тотальную проверку земельных участков, как результат, всем недобросовестным и далеко не бедным арендаторам пришлось заплатить земельный налог, а там, где была возможность начали возвращать имущество обратно в городскую собственность. Закупки и аукционы стали прозрачными и честными. Город меняется и не всем это нравится. Трудности говорят о том, что путь выбран верный. Интересы города и каждого жителя должны быть на первом месте. Уверен, что правоохранительным органам удастся установить исполнителя и заказчика, – отмечается в сообщении.

Как сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание автомобиля произошло в 4.06. В 04:12 пожар был потушен. Огонь повредил и машину, расположенную по соседству. От МЧС России на возгорании работали шесть человек личного состава и две единицы техники.

СУ СКР по Иркутской области по факту случившегося возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путём поджога. Назначено проведение экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.

СПРАВКА:

Сергей Липин выиграл выборы главы Шелехова в 2017 году. Он был выдвинут «Единой Россией» и набрал больше 55%. Соперником Сергея Липина был замначальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Александр Гоголев (самовыдвиженец, активно поддерживавшийся губернатором Иркутской области Сергеем Левченко).