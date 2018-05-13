Еще два ребенка в Приангарье выпали из окон

Иркутск, Ангарск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске и Иркутске 11 и 12 мая соответственно из окон выпали два ребенка. В областном центре с высоты второго этажа упал 11-месячный мальчик, в городе нефтехимиков с четвертого этажа – трехлетняя девочка, сообщает пресс-служба полиции. Что касается инцидента в Ангарске, то, по имеющимся данным, мать отдала ребенка для присмотра своим знакомым, которые не смогли надлежащим образом приглядеть за ней – пока взрослые были в комнате, девочка прошла на кухню, забралась на подоконник и выпала из открытого окна. В минувшую субботу в Иркутске мать заперла трех детей дома, чтобы сходить в магазин. По предварительным сведениям, старшая сестра не удержала грудничка рядом с собой в тот момент, когда общалась с друзьями, стоявшими под окнами ее дома. В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что в 2017 году в регионе двое детей скончались и еще 30 получили различные травмы при падении из окон. С начала этого года медицинская помощь потребовалась 10 малышам, один из которых погиб на месте происшествия. По три случая зафиксировано Иркутске и Ангарске, по одному – в Саянске, Шелехове, Усть-Илимске и Железногорске-Илимском. В целях предотвращения трагических событий инспекторы ПДН призывают родителей и законных представителей исключить возможность свободного выхода несовершеннолетних, особенно возраста от года до семи лет. Зачастую для этого достаточно отодвинуть или убрать прилегающие к подоконникам столы, стулья, коробки, не оставлять открытым оконный проем, особенно оборудованный так называемой москитной сеткой, не способной удержать вес ребенка, но создающей у него иллюзию надежности. Не менее важным является оборудование стеклопакетов запирающими устройствами. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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