Еще на три месяца продлили срок домашнего ареста иркутскому бизнесмену Олегу Геевскому

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский бизнесмен Олег Геевский проведет под домашним арестом еще три месяца, сообщили Телеинформу в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. Решение о продлении срока меры пресечения до 8 января 2019 года вынес Иркутский областной суд. Таким образом, в сумме Олег Геевский проведет под домашним арестом уже 22 месяца 11 суток. СПРАВКА: Против Олега Геевского 3 марта 2017 года возбудили два уголовных дела дополнительно к тем трем, что были заведены против него СУ СКР в январе 2017 года. Если первые возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере, то новые два связаны с легализацией в особо крупном размере имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (пункт б части 4 статьи 174.1 УК РФ).

По версии следствия, организованная группа, в которую вместе с подозреваемым входили бывший ректор ИрГАУ Геннадий Такаландзе , бывший мэр Иркутского района Игорь Наумов и иные граждане, с использованием служебного положения влиятельных участников приобрела права на земельные участки, принадлежащие Российской Федерации и находящиеся в постоянном бессрочном пользовании сельхозакадемии (ныне ИрГАУ). В числе этих незаконных приобретений – земли под ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава» (первому из них отвели часть территории проведения «Лыжни России»).

, бывший мэр Иркутского района и иные граждане, с использованием служебного положения влиятельных участников приобрела права на земельные участки, принадлежащие Российской Федерации и находящиеся в постоянном бессрочном пользовании сельхозакадемии (ныне ИрГАУ). В числе этих незаконных приобретений – земли под ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава» (первому из них отвели часть территории проведения «Лыжни России»). Чтобы придать правомерность владению и распоряжению участками, Олег Геевский получил нотариально удостоверенные доверенности на право распоряжения ими из рук подконтрольных себе граждан, включенных в состав участников означенных товариществ, причем эти документы давали предпринимателю свободу в формировании цен и определении условий сделок, полагает следствие. В результате цепи фиктивных продаж подставным физическим и юридическим лицам конечными – якобы добросовестными – собственниками земель стали связанное с Олегом Геевским ООО «АкадемияСтрой», а также его близкие родственники и иные приближенные лица. Так преступники хотели замести следы происхождения прав на земельные участки. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иргау

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