Еще один грибник без вести пропал в Куйтунском районе

Куйтунский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разыскивает 37-летнего Александра Белослюдцева, который вечером 1 сентября отправился с друзьями за грибами в лес у села Андрюшино Куйтунского района и заблудился.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мобильного телефона при мужчине не было. Приятели на протяжении нескольких часов пытались самостоятельно его разыскать, после чего обратились за помощью в полицию.

В настоящий момент на поиск пропавшего ориентированы полицейские, волонтеры, сотрудники Куйтунского лесничества. Они прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев.

ПРИМЕТЫ:

На вид 35-37 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы черные короткие, нос прямой, глаза карие.

Был одет в мастерку темно-синего цвета с красными и желтыми полосками, черную футболку, серые матерчатые тапочки, кепку камуфляжную, трико темно-синее с полосками серого цвета по бокам.

Особые приметы: шрам над правой бровью.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в МО МВД России «Тулунский» либо позвонить по телефонам: 8 (39536) 5-14-08, 8-950-119-94-74, 102.