|Происшествия
|03.09.2019
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Еще один грибник без вести пропал в Куйтунском районе
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Куйтунский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разыскивает 37-летнего Александра Белослюдцева, который вечером 1 сентября отправился с друзьями за грибами в лес у села Андрюшино Куйтунского района и заблудился.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мобильного телефона при мужчине не было. Приятели на протяжении нескольких часов пытались самостоятельно его разыскать, после чего обратились за помощью в полицию.
В настоящий момент на поиск пропавшего ориентированы полицейские, волонтеры, сотрудники Куйтунского лесничества. Они прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев.
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