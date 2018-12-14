Еще одну мошенницу-«гадалку» разыскивают в Иркутске

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полиция разыскивает подозреваемую в мошенничестве – под предлогом «снятия порчи» молодая женщина выманила у старушки деньги и золотые украшения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем 12 декабря на улице Лермонтова в областном центре незнакомка обратилась к 85-летней горожанки и спросила, где находятся ближайший магазин и аптека.

– После непродолжительного разговора прохожая сообщила, что якобы на иркутянке лежит порча. Чтобы снять с себя так называемый «недуг», растерянная пенсионерка отдала новой знакомой золотые украшения и деньги, и только потом, опомнившись, обратилась в полицию.

ПРИМЕТЫ:

25-35 лет, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза черные выпуклые.

Была одета в шапку черного цвета, темную одежду с большим количеством карманов, синие брюки.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

КООРДИНАТЫ:

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении предполагаемой преступницы, просьба звонить по телефонам: 8 (3952) 41-11-64, 21-39-53 или 02 (102 с мобильного).