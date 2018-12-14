|Происшествия
|14.12.2018
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Еще одну мошенницу-«гадалку» разыскивают в Иркутске
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Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полиция разыскивает подозреваемую в мошенничестве – под предлогом «снятия порчи» молодая женщина выманила у старушки деньги и золотые украшения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем 12 декабря на улице Лермонтова в областном центре незнакомка обратилась к 85-летней горожанки и спросила, где находятся ближайший магазин и аптека.
– После непродолжительного разговора прохожая сообщила, что якобы на иркутянке лежит порча. Чтобы снять с себя так называемый «недуг», растерянная пенсионерка отдала новой знакомой золотые украшения и деньги, и только потом, опомнившись, обратилась в полицию.
ПРИМЕТЫ:
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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