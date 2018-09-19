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19.09.2018

Гастарбайтер, зарезавший жену-иркутянку с младенцем, получил 20 лет «строгача»

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор 26-летнему иностранцу, который в Иркутске зарезал молодую жену и полуторагодовалого ребенка. Он проведет в колонии строгого режима 20 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, благодаря собранным неопровержимым доказательствам обвиняемый признал свою вину. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина в период инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Напомним, трагедия произошла 13 марта 2018 года в сдающейся посуточно квартире в одном из домов по улице Байкальская. Молодая пара арендовала жилье, чтобы отметить семейный праздник. Вечером того же дня супруг заподозрил 21-летнюю жену в измене, прочитав в ее телефоне сообщение от незнакомого мужчины. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож  и нанес удары сначала ребенку, которого женщина держала на руках, а затем и ей. Около суток мужчина скрывался от правоохранительных органов в одном из садоводств Мельничной Пади Иркутского района. Он планировал покинуть пределы Российской Федерации и вернуться на родину.

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