Генпрокуратура: Приангарье – в числе самых проблемных территорий по пожароопасности

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число самых проблемных субъектов РФ по части пожароопасности. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в интерактивном видеосервисе надзорного ведомства «Эфир».

По информации ТАСС , по всей России после пожара в кемеровской «Зимней вишне» было проверено 24 тысячи объектов, нарушения выявлялись повсеместно.

– Не было такого региона, где не было проблем, даже не было такого города, где не было проблем, – заявил Александр Куренной. – Самые проблемные регионы – это республики Карелия, Бурятия, Марий-Эл, Алтайский край, Владимирская, Калужская, Иркутская и Свердловская области.

По словам представителя Генпрокуратуры, всего за первое полугодие 2018 года в этой сфере было выявлено более 215 тысяч нарушений, возбуждено 17 уголовных дел, 27 тысяч человек привлечены к дисциплинарной ответственности, более четырех тысяч – к административной.

Напомним, 25 марта 2018 года вспыхнул пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После этого в России к проблеме противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые.

в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После этого в России к проблеме противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые. В Иркутской области проверке подлежали, согласно уточненным данным МЧС, 395 объектов с массовым пребыванием людей. Примерно в половине из них нашли нарушения.