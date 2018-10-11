|Происшествия
|12.10.2018
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Генпрокуратура: Приангарье – в числе самых проблемных территорий по пожароопасности
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Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число самых проблемных субъектов РФ по части пожароопасности. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в интерактивном видеосервисе надзорного ведомства «Эфир».
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– Не было такого региона, где не было проблем, даже не было такого города, где не было проблем, – заявил Александр Куренной. – Самые проблемные регионы – это республики Карелия, Бурятия, Марий-Эл, Алтайский край, Владимирская, Калужская, Иркутская и Свердловская области.
По словам представителя Генпрокуратуры, всего за первое полугодие 2018 года в этой сфере было выявлено более 215 тысяч нарушений, возбуждено 17 уголовных дел, 27 тысяч человек привлечены к дисциплинарной ответственности, более четырех тысяч – к административной.
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