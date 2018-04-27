Глава МЧС сообщил о предстоящих противопожарных учениях в местах массового пребывания людей

Москва, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что с 1 мая текущего года в местах массового пребывания людей начнутся противопожарные учения. Речь, в частности, идет о торгово-развлекательных комплексах.

В ведомстве подчеркнули, что уже через три дня в России приступят к проведению тактико-строевых учений и занятий, а также к проверке подготовки персонала к чрезвычайным ситуациям в зданиях, где часто бывает большое количество людей.

По словам Пучкова, которые цитируют "Аргументы Недели" , где это потребуется будут организованы практические тренировки, а также внезапные учения с участием пожарно-спасательных подразделений МЧС. Это необходимо для того, чтобы каждый пожарный лично знал все особенности того или иного объекта.

Тем временем в Иркутске продолжается последовательное закрытие торгово-развлекательных площадок. Сегодня стало известно о том, что Свердловский районный суд областного центра приостановил деятельность двух торговых центров в микрорайонах Университетский и Юбилейный.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. На сегодня в Иркутской области уже закрыты ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель», «Сильвер Молл» и «Ice People» в Иркутске, ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и «Пятачок» в Усолье-Сибирском. Под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне.

В свою очередь, председатель Иркутского регионального отделения «Опоры Росси» Александр Якубовский предостерёг от излишних перегибов в принятии решений по итогам проверок торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность. По его мнению, такая тенденция ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в одном только Иркутске.