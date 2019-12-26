Глава муниципалитета в Тайшетском районе обвиняется в подделке документа ради выплат жертвам наводнения

Тайшетский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывшая глава Зареченского муниципального образования Тайшетского района предстанет перед судом за мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и подделку официального документа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в июле 2019 года в селе Заречное женщина подделала официальные документы, дающие право на получение её близким родственником, не проживающим в затопленном населённом пункте, единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в регионе.

В результате указанных действий последней необоснованно были получены социальные выплаты в размере 110 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной Тайшетской межрайонной прокуратурой. Материалы переданы в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.