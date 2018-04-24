Главарь «чёрных риэлторов» из Иркутска получил срок за пять убийств

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд приговорил к 20 годам в колонии строгого режима главаря банды «чёрных риелторов» А. Беспалова. Мужчину признали виновным в убийстве пяти человек, похищении людей и умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью своих жертв. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Во время судебного процесса было установлено, что иркутянин, помимо того, что исполнял руководящую роль, лично находил жертв. От рук «чёрных риелторов» страдали одинокие и престарелые иркутяне, инвалиды, сироты, а также алкоголики и наркоманы.

Некоторых социально-неблагополучных собственников квартир в микрорайоне Ново-Ленино главарь банды спаивал, применял к ним психическое и физическое насилие, в некоторых случая убивал. Известно, что мужчина уже имеет судимость за аналогичные преступления. Как уточнили в облсуде, в 2010 году его приговорили к 14 годам и шести месяцам и сейчас он уже отбывает наказание в колонии.

По новым эпизодам Иркутский областной суд признал его виновным по трём статьям Уголовного кодекса РФ. По совокупности преступлений окончательное наказание мужчине назначено в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как уточнили в СУ СКР по Иркутской области, расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с тем, что тщательно организованные преступления совершались обвиняемыми в течение длительного времени (с 2002 по 2007 годы). Роли соучастников преступлений были заранее распределены. До настоящего времени преступления оставались нераскрытыми, поскольку злоумышленники предпринимали исчерпывающие меры для сокрытия следов преступлений, как материального, так и интеллектуального характера, активно использовали средства конспирации и противодействия расследованию. Для установления истины по уголовному делу требовалось провести большое количество следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, различных экспертиз с целью установления всех обстоятельств.