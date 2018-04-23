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23.04.2018

Главу Листвянки посадили под домашний арест

Иркутский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд отправил под домашний арест главу посёлка Листвянка Иркутского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Александра Шамсутдинова, напомним, подозревают в превышении должностных полномочий за выдачу разрешений на строительство домов.

Следователи вместе с полицейскими провели обыски в доме, на даче подозреваемого, а также в администрации Листвянского муниципального образования. Изъята документация и другие предметы, назначен ряд экспертиз.

Напомним, следователи ранее установили факты, что Александр Шамсутдинов незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

На основании документов собственники на земельных участках снимали плодородный слой почвы, изменяли ландшафт и вывозли грунт, а также возводили объекты капитального строительства в несколько этажей.

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