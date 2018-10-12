Год условно получила жительница Усольского района за кражу 30 тысяч рублей у бывшего сожителя

Усолье-Сибирское, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Усольский городской суд вынес приговор местной жительнице, похитившей портмоне с деньгами у бывшего гражданского мужа. Во время судебного заседания женщина рассказала, что со своим сожителем рассталась около трех лет назад, однако при переезде не смогла найти некоторые документы. Она несколько раз обращалась к мужчине с просьбой вернуть их, но он уверял, что никаких документов она у него не оставляла.



Поскольку нужные бумаги так и не нашлись, женщина решила поискать их сама. Подсудимая воспользовалась отсутствием бывшего сожителя, и в одну из летних ночей нынешнего года разбила окно на веранде и проникла в дом. Женщина перевернула все вещи в доме вверх дном, но свои документы так и не нашла. Зато во время поисков ей на глаза попалось портмоне потерпевшего с достаточно крупной суммой денег. Женщина не смогла устоять перед искушением и решила забрать портмоне себе.



Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, полностью признала свою вину, раскаялась и извинилась перед потерпевшим. Причиненный материальный ущерб ей также придется возместить, так как мужчина заявил гражданский иск, который был удовлетворен судом.



Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч .2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно - в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор не вступил в законную силу. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... суд

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