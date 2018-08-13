Группа лесоустроителей в Катангском районе попала в огненное кольцо

Катангский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Группу лесоустроителей в Катангском районе с трудом спасли из огненного кольца. Как сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области, сложная пожароопасная обстановка сложилась в лесах на севере Иркутской области 13 августа. В зоне космического мониторинга на территории Катангского района действовало 20 лесных пожаров, часть из которых представила серьезную угрозу для населенных пунктов. Но в самой непростой ситуации оказалась группа специалистов ФГУП «Прибайкаллеспроект», которые проводили лесоустроительные работы и находились в труднодоступной удаленной местности в 50 км от ближайшего населенного пункта. Лагерь лесоустроителей оказался на пути одного из лесных верховых пожаров, общая площадь которого на тот момент составляла более семи тысяч гектаров. Четыре человека экстренно вернулись на место базирования и на квадроцикле направились в сторону от пожара, передав в региональную диспетчерскую службу (РДС) по спутниковой связи сигнал о помощи и данные о своем местонахождении. В 17.00 руководитель РДС Иркутской области Анатолий Сучков направил на спасение людей вертолет Усть-Кутского авиаотделения, который занимался доставкой парашютистов-десантников к возгораниям. – Спустя час мне снова позвонили лесоустроители и сообщили, что отступать им больше некуда. С двух сторон на них надвигался пожар. Местность была сильно задымлена, что осложняло работу летчику наблюдателю, в такой обстановке почти невозможно вести поиски. В момент, когда казалось, что трагедии не избежать, я услышал в трубке звук подлетающего вертолета. Через несколько минут экипаж передал информацию об успешном завершении спасательной операции. Вертолет высадил спасенных в Усть-Куте и продолжил работу по тушению пожаров, – рассказал Анатолий Сучков. Параллельно со спасательной операцией велась активная работа по устранению угрозы перехода огня от пожаров на населенные пункты. В очередной раз в опасности оказались жители поселков Токма и Бур, огонь к которым подошел менее чем на километр. К каждому населенному пункту вертолетом были заброшены по одной бригаде сотрудников парашютно-десантной службы. Угроза была снята, работу десантникам облегчило то, что в июле у этих же поселков была аналогичная ситуация, и лесным пожарным не пришлось создавать новые минерализованные полосы для встречного отжига и защиты домов от огня. По данным региональной диспетчерской службы, утром 14 августа лесные пожары в Катангском районе начали терять свою силу, в течение дня на севере области ожидается обильное выпадение осадков. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... катангский район

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