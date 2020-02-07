Грузовик «Скания» и «Тойота Камри» столкнулись на федеральной трассе в Черемховском районе

Черемхово, Свирск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники транспортной полиции в районе железнодорожного вокзала Макарьево в Черемхово задержали двух сестер – жительниц Свирска. У них было обнаружено и изъято более двух килограммов марихуаны.