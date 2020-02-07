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Происшествия
09.02.2020

Грузовик «Скания» и «Тойота Камри» столкнулись на федеральной трассе в Черемховском районе

Черемховский район, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Черемховском районе полицейские выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погибли 3 человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ДТП произошло 9 февраля около 9 часов утра на федеральной трассе Р-255 недалеко от деревни Субботина. В результате столкновения грузовика «Скания» и легкового автомобиля «Тойота Камри» погибли три человека – водитель и два пассажира седана.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства аварии выясняются.

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