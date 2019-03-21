ГУ МВД: общее число преступлений в Приангарье снижается, но остается проблема с ДТП и бытовой преступностью

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2018 году общее количество преступлений составило 45 тысяч. Отмечено снижение разбойных нападений, грабежей, краж, автоугонов. Сложной остается ситуация с ДТП и бытовой преступностью, доложил на сессии ЗС 20 марта начальник ГУ МВД по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук.

Для сравнения, сообщил он, в 2012 году в регионе было зафиксировано 60 тысяч преступлений. В прошлом же году полицейские рассмотрели 495 тысяч заявлений и сообщений жителей Приангарья.

– При этом раскрываемость преступлений продолжает расти – с 44% в 2012 году до 56% в 2018 году. В Иркутской области было раскрыто в прошлом году 24,3 тысячи противоправных посягательств – это 13-я строчка во всероссийском рейтинге, – отметил Андрей Калищук.

Он доложил, что за последние несколько лет в Приангарье в четыре и более раза сократились разбойные нападения (с 740 до 180), грабежи (с пяти тысяч до 1300), квартирные кражи (с четырех тысяч до 1090) и кражи автотранспорта (с двух тысяч до 440) при существенном росте их раскрываемости (от 12% до 31%). Общий уровень преступности существенно снизился, а Иркутская область, ранее занимавшая четвертое место по этому критерию, теперь находится на 16 позиции рейтинга в стране.

К уголовной ответственности в 2018 году привлекли 22 тысячи преступников. В бюджеты всех уровней взыскано 2,7 млрд рублей, в том числе в областной и местный – более 650 млн рублей.

– Уровень бытовой преступности снизился за год на 11%, но по-прежнему остается выше среднероссийского. Чтобы повлиять на ситуацию, сотрудники полиции активно привлекают к ответственности семейных дебоширов – в 2018 году за нанесение побоев составлено 1800 административных протоколов, – ставят их на специализированные учеты и проводят профилактическую работу, – рассказал депутатам Андрей Калищук.

Он отметил, что за год на 7% снизилось число преступлений, совершенных подростками. На 2,5% – число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении совершеннолетних.

– Их было совершено 270, это вдвое меньше, чем в 2012 году, однако ситуация все равно напряженная, – отметил глава региональной полиции. – Из неблагополучных семей в прошлом году изъяты 570 детей, 530 родителей лишены своих прав, 14,5 тысячи человек привлечены к административной ответственности, 20 – к уголовной.

Кроме того, по его словам, все еще сложной остается ситуация на дорогах, где в результате ДТП только за год погибли 350 человек, в том числе 21 ребенок. Ежегодно сотрудники ГИБДД за управление в состоянии опьянения задерживают до 19 тысяч водителей. Более 1,5 тысячи злостных нарушителей правил дорожного движения становятся фигурантами уголовных дел за повторное пьяное вождение. За год зафиксировано почти 655 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе более 300 тысяч – с помощью средств автоматической фиксации. Более 200 тысяч правонарушений связано с нарушением скоростного режима, около 19 тысяч – с управлением автомобилем в нетрезвом виде. На нарушителей наложены штрафы общим объемом 800 млн рублей.

Депутаты ЗС Антон Романов и Лариса Егорова на сессии отметили необходимость развития движения общественных дружин, которые помогали бы полиции поддерживать правопорядок. Андрей Калищук на это пояснил, что в отдельных муниципальных образованиях общественники, в том числе представители казачеств, помогают правоохранительным органам.

Галина Кудрявцева, представляющая Иркутский район, отметила, что на территории ее округа ощущается острая нехватка участковых уполномоченных и спросила, есть ли возможность увеличить их число. Начальник регионального ГУ МВД ответил, что такая возможность есть, однако органы местного самоуправления должны предоставить жилье для участкового, где он, в том числе, мог бы принимать жителей по их обращениям.