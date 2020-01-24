ГУФСИН: численность осужденных в Иркутской области в 2019 году снизилась на 6,4%

Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Численность осужденных в Иркутской области в 2019 году снизилась на 6,4%. Также впервые за несколько лет отмечено снижение количества лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным на 1 января 2020 года в 24 учреждениях ГУФСИН содержалось 13 тысяч 233 человека. Из них 1840 человек в следственных изоляторах, 11339 человек в исправительных учреждениях, а также 54 человека в ангарской воспитательной колонии. Это на 6,4% меньше, чем в 2018 году. На учете в 2019 году состояло 14545 человек, что на 1098 человек или 7% меньше, чем в 2018 году. Из стоящих на учете 9329 человек осуждены условно, 932 приговорены к исправительным работам, 583 – к обязательным работам, 602 – к ограничению свободы, 260 – с отсрочкой отбывания наказания.

Также в 2019 году на 16% увеличился объем выпуска продукции и составил 1 миллиард 220 миллионов рублей. Основными отраслями, где осужденные привлекаются к труду, являются заготовка и переработка древесины, производство мебели, легкая промышленность, металлообработка, производство стройматериалов, дезинфицирующих и моющих средств, переработка вторсырья и утилизация отходов, производство и переработка сельхозпродукции.