|Происшествия
|18.09.2018
|
|
Из Кяхтинского музея в Бурятии украли ожерелье из янтаря и головной убор с кораллами
|
Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Неизвестные грабители вынесли из Кяхтинского краеведческого музея два ценных экспоната. Преступников разыскивает ГУ МВД по Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской полиции.
Добычей грабителей стали ожерелье из янтаря и национальный женский головной убор с кораллами. Заявление о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции от руководителя музея.
Он сообщил, что нападение было совершено ночью. Два злоумышленника обманом вынудили сторожа открыть входную дверь и, с применением насилия, не опасного для жизни, унесли два музейных экспоната.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram