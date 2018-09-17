Из Кяхтинского музея в Бурятии украли ожерелье из янтаря и головной убор с кораллами

Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Неизвестные грабители вынесли из Кяхтинского краеведческого музея два ценных экспоната. Преступников разыскивает ГУ МВД по Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской полиции.

Добычей грабителей стали ожерелье из янтаря и национальный женский головной убор с кораллами. Заявление о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции от руководителя музея.

Он сообщил, что нападение было совершено ночью. Два злоумышленника обманом вынудили сторожа открыть входную дверь и, с применением насилия, не опасного для жизни, унесли два музейных экспоната.

СПРАВКА:

Кяхтинский краеведческий музей – один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, основан в 1890 году. Является крупнейшим хранилищем истории Юго-Западного Забайкалья и Кяхты.