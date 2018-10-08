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09.10.2018

Идет доследственная проверка по факту гибели первоклассника под колесами трамвая в Иркутске

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СУ СКР по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика под колесами трамвая №4 в Иркутске.

Напомним, трагедия случилась 8 октября. Выходя из трамвая, школьник разговаривал по телефону и, не убедившись в безопасности своего движения, начал обходить транспортное средство спереди. В результате, начав движение на разрешающий свет светофора, водитель трамвая совершила наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда «скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба регионального СК, проверка ведется как по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека, так и в части неисполнения родительских обязанностей родственниками погибшего ребенка. Кстати, в полиции по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

– В настоящее время следователи обобщают свидетельскую базу, изучают записи камер видео наблюдения, которые могли зафиксировать движение школьника перед наездом, а также действия вагоновожатой, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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