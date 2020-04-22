Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов Иркутской области лично следить за всеми лесными пожарами

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов лично следить за всеми лесными пожарами, анализировать, исходя из многолетнего опыта, как может развиться возгорание, отслеживать прогнозы погоды и определять, не попадают ли населённые пункты под удар. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Реагирование должно быть молниеносное, вертолёты должны вылетать в течение двух часов, – резюмировал Игорь Кобзев.

Кроме того, местным властям поручено отправлять к месту пожара ответственного специалиста, если возгорание не удалось ликвидировать в первые сутки. Он должен лично координировать работу. Также необходимо разбираться с причинами пожара и выяснять виновных лиц.

С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области произошло 56 пожаров на общей площади 1221 га, по сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров увеличилось на 29 случаев. По прогнозам синоптиков, пик пожароопасности в южных, центральных и западных районах области ожидается с текущего момента и до 12 мая, в северных районах – с 9 мая по июнь включительно.

На особом контроле находятся Братский, Качугский и Тайшетский районы. Особое внимание к Качугскому району, где тушение одного из возгораний осложняется близким расположением торфяных болот. На 14:00 22 апреля этот пожар локализован на площади 27 га.