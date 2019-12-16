Игорь Кобзев поручил усилить обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях региона

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросам обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций, которое провел с главами регионов СФО полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло.

Как сообщает пресс-служба губернатора, полпред подчеркнул, что вопросы обеспечения комплексной безопасности учреждений образования остаются актуальными. Из-за недостаточного финансирования сегодня не во всех образовательных организациях завершено оснащение инженерно-техническими средствами охраны. Так, турникетами и системой охранной сигнализации оборудованы менее половины объектов образования СФО. По линии Госпожнадзора в округе выявлено более 900 нарушений требований пожарной безопасности.

– Необходимо организовать дополнительную проверку антитеррористической защищенности объектов образования, проверить их оборудование инженерно-техническими средствами, а также системы пожарной безопасности, принять меры по устранению выявленных недостатков. При необходимости – рассмотреть выделение дополнительных средств для выполнения мероприятий. Также необходимо скорректировать региональные и муниципальные программы обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, предусмотрев мероприятия, направленные на организацию безопасности объектов образования, отдыха и оздоровления детей, – отметил Сергей Меняйло.

В Иркутской области уделяется большое внимание вопросам безопасности образовательных организаций. В 2019 году на реализацию мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности направлены средства областного и муниципального бюджетов в сумме более 268 млн рублей. Из 1897 учреждений образований 17 не оборудованы должным образом.

Игорь Кобзев поручил министерству образования и МЧС проработать вопрос об обеспечении пожарной безопасности 17 образовательных учреждений, а также усилить работу по профилактике пожарной безопасности оздоровительных лагерей.

– Абсолютно все образовательные учреждения должны быть безопасными для детей, – подчеркнул Игорь Кобзев.