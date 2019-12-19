Игорь Кобзев предложил Дмитрию Бердникову поучаствовать в ликвидации последствий паводков в Иркутской области

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской Игорь Кобзев предложил мэру областного центра Дмитрию Бердникову принять участие в работе по ликвидации летних паводков на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

– Я хочу предложить Вам также принять участие в этой работе, в том числе с выездом в пострадавшие территории. Можно, например, провести общественную акцию, в которой примут участие волонтёры, готовые помочь нам навести порядок. Еще одной зоной своего внимания, которая несёт напряжённость, считаю Байкальск. Мы формируем рабочую группу, которая должна детально разобраться в ситуации и сформировать дорожную карту. Чтобы минимизировать негативные последствия. Вы также можете принять участие в этой работе, – сказал врио главы Приангарья.

Также Игорь Кобзев отметил, что необходимо усилить совместную работу по подготовке к празднованию юбилея Победы. Врио губернатора уже провёл встречу с председателем областного совета ветеранов.

– Нужно ещё раз совместно встретиться с ветеранским движением и обсудить план мероприятий. Этому вопросу уделяется особе внимание, в том числе со стороны президента России Владимира Путина, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Обсудили также вопросы сферы образования и поддержки одаренных детей. Игорь Кобзев предложил организовать сотрудничество с международным детским центром «Артек».

– Хотелось бы, чтобы наши ребятишки, которые являются победителями различных олимпиад, в том числе по основам безопасности и жизнедеятельности, юные пожарные, спасатели и другие в качестве поощрения получили возможность выехать за пределы региона и отдохнуть. Я готов вести переговоры центром «Артек», который является уникальным в своем роде, – сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев подчеркнул, что ждет предложений от администрации Иркутска по изменениям областного бюджета. В завершении врио главы региона отметил, что подобные встречи будет проводить регулярно.