Игорь Кобзев: сейчас в Иркутской области 90% лесных пожаров тушат в первые сутки

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 90% лесных пожаров удается потушить в первые сутки.

Об этом на сессии Законодательного собрания региона 20 мая заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. Он отметил, что сейчас в Иркутской области площадь лесных пожаров в четыре раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Удалось мобилизовать усилия всех структур, а также областных и муниципальных властей. В результате в первые сутки удается потушить 90% возгораний.

– Мы это освоили, нам это понравилось, – заявил глава региона. – В будущем нужно довести этот показатель до 100%.