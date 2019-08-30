|Происшествия
|31.08.2019
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Иномарка и мотоцикл столкнулись на перекрестке в центре Иркутска
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Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой пострадали водитель и пассажир мотоцикла.
Дорожный инцидент произошел 30 августа около 22:15 часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. На пересечении улиц Ленина и Канадзавы областного центра столкнулся автомобиль марки «Фольксваген Поло» и мотоцикл. В результате случившегося 30-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка с различными травмами были госпитализированы в медучреждение.
По данному факту проводится проверка, причины аварии устанавливаются.