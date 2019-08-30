Иномарка и мотоцикл столкнулись на перекрестке в центре Иркутска

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вступил в силу приговор военному-контрактнику Александру Новикову, который по возвращении из Сирии устроил взрыв в штабе своего полка, чтобы привлечь внимание командования к проблемам военнослужащих. Ему дали пять лет колонии, признав виновным в хулиганстве и незаконном обороте оружия. Об этом пишет polit.ru.