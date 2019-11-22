Инсценировал несчастный случай: усольчанин подозревается в убийстве своей знакомой из-за долга

Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело в отношении 26-летнего усольчанина, подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 8 сентября 2018 года мужчина привёз свою знакомую в посёлок Листвянка Иркутского района. На берегу озера Байкал он несколько раз ударил её по голове и телу твёрдым предметом. Затем злоумышленник опустил голову девушки в озеро и держал её так, пока жертва не умерла. Чтобы создалось впечатлений, что его знакомая сорвалась со скалы высотой 15 метром, молодой человек переместил тело к берегу.

Следствием установлено, что подозреваемый являлся водителем потерпевшей, имел с ней близкие отношения и был должен крупную сумму.

– Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с совершением преступления в условиях неочевидности, активными мерами обвиняемого по его сокрытию, в том числе путем инсценировки несчастного случая, проведением 12 судебных экспертиз, включая две сложные и длительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, а также проведением комплекса следственных действий по проверке показаний обвиняемого, – рассказали в СКР.

В ведомстве отмечают, что на протяжении всего времени обвиняемый противодействовал следствию, препятствовал в сборе доказательств, в том числе с распространением недостоверных сведений, направленных на дискредитацию следователей СКР и СК в целом, свидетелей и потерпевших по уголовному делу, формируя неблагоприятный общественный резонанс и тем самым, оказывая психологическое давление на участников уголовного судопроизводства.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Иркутской области. Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.