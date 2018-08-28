Интерпол нашел в одной из колоний Приангарья иностранца, разыскиваемого за вербовку секс-рабынь

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Интерпола в Иркутской области выявили в одной из колоний региона преступника из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске за организацию секс-рабства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, о новых фактах криминального прошлого мужчины стало известно в ходе проверок в исправительных учреждениях. Выяснилось, что за вербовку секс-рабынь 48–летнего заключенного ищут на родине.

После того как в 2013 году им заинтересовались правоохранители, злоумышленник попытался уйти от ответственности, скрываясь в России. В Московской области мужчина занимался противоправными деяниями, связанными с распространением наркотических средств, за что был задержан полицейскими и приговорен судом к четырем годам лишения свободы.

В известность поставлены региональная прокуратура и представители Интерпола в соответствующем государстве. После отбывания наказания в Российской Федерации обвиняемого экстрадируют на родину, где он предстанет перед судом.