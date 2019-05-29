Иркутская область снова лидирует по числу лесных пожаров в России

Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 30 мая авиалесоохрана зафиксировала 10 очагов лесных пожаров. Это самое большое количество в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь возгораний, однако, за сутки сократилась с 4 тысяч 121 га до чуть более 3 тысяч гектаров. По этому показателю Иркутская область занимает второе место после Забайкалья, где пожары бушуют на площади более 7 тысяч га.

По данным правительства Иркутской области, в локализованном состоянии на утро 30 мая перешло шесть пожаров на общей площади 2 тысячи 82,5 га, в том числе 269 га, покрытых лесом. Два таких очага находятся в Братском районе, по одному – в Нижнеудинском, Чунском, Черемховском и Нижнеилимском районах.

Действует четыре природных пожара на общей площади 926,8 га, из которых 906,8 га, покрытых лесом: два – в Нижнеилимском районе, по одному – в Братском и Усть-Кутском районах.

За минувшие сутки, 29 мая, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано восемь лесных пожаров. Их общая площадь составляла 1 тысячу 370 га, из которых 1 тысяча 350 га, покрытых лесом. По два возгорания потушено в Зиминском и Чунском районах, по одному – в Заларинском, Тулунском, Баяндаевском и Осинском районах.

В тушении всех пожаров 29 мая было задействовано 24 пожарных-десантника, 157 сотрудников лесной охраны, 90 мобилизованных граждан, 84 единицы наземной техники. Авиамониторинг лесопожарной обстановки вели два самолета Ан-2 и два легкоматорных воздушных судна. Их общий налет составил 14 часов 40 минут.