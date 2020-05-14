|Происшествия в Иркутской области
|13.05.2020
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Иркутская таможня с начала года возбудила пять административных дел по незаконному ввозу насвая
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Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня с начала 2020 года возбудила пять административных дел в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана по фактам незаконного ввоза некурительной табачной смеси «насвай» общей массой около 8,5 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правонарушения выявлены инспекторами таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни при контроле авиарейсов, прибывшего в областной центр из Душанбе (одно дело) из Ташкента и Ферганы (четыре дела).
Так, один из инцидентов произошел в середине марта. Авиарейс из Ташкента прибыл в Иркутск. Гражданка Узбекистана пренебрегла действующим законодательством и при прохождении таможенного контроля проследовала по «зеленому» коридору, при этом «забыв» внести в пассажирскую таможенную декларацию сведения о наличии у нее насвая массой более килограмма. Товар при ней обнаружили с помощью досмотрово-рентгеновской техники и благодаря служебной собаке.
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