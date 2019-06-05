Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские полицейские задержали вора, который ночью украл у пенсионерки сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Сведения о преступлении на улице 3-й Железнодорожной поступили в дежурную часть около часа ночи 25 мая. По словам потерпевшей, неизвестный угрожал ей ножом и похитил сотовый телефон, – отметили в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливали возможных очевидцев и работали над идентификацией личности подозреваемого. В результате сотрудникам уголовного розыска удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний житель Иркутска.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Полиция не исключает, что злоумышленник может быть причастен к серии преступлений.