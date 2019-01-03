Иркутские пожарные при возгорании в садоводстве Бирюсинка спасли кота

Иркутский район, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские пожарные 2 января при тушении огня в садоводстве Бирюсинка спасли кота, откачали его и привели в чувства.

Как сообщается на странице ГУ МЧС по Иркутской области в соцсети, позже подъехал хозяин животного, забрал кота и поблагодарил спасателей. Спасение животного происходило под руководством начальника караула первой пожарно-спасательной части Алексея Захарьева.