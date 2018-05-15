Иркутские спасатели окажут помощь на паводках в Якутии

Якутия, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда 16 мая отправили в Якутию для усиления группировки МЧС России на ликвидацию последствий паводков. В республике затопило несколько посёлков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего из Иркутска в соседний регион отправились 25 человек, на вооружении которых – плавсредства, помпы для откачки воды, водолазное снаряжение, световые башни и шанцевый инструмент.

В задачи спасателей, помимо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, входит оказание адресной помощи пострадавшему населению.

Сейчас, по данным МЧС, на реке Амга остаются подтопленными четыре населенных пункта: Мырыла Чурапчинского района, Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Таттинского района. Всего – 93 жилых дома, 295 дворовых территорий, где проживает 625 человек, включая 163 ребёнка. На месте организована круглосуточная работа оперативного штаба, координирующего работу группировки спасателей, развернуты пункты временного размещения, обеспечена охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов.

Всего в Якутии, по данным региональных властей, от паводка пострадали 11 населённых пунктов в разных районах. В итоге 14 мая в республике ввели режим ЧС федерального уровня.