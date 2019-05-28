Иркутский областной суд приговорил к 15 годам тюрьмы изготовителя наркотиков с Камчатки

Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима изготовителя наркотиков с Камчатки. Мужчина являлся участником преступной группы по незаконному производству «синтетики» в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, 30-летний житель Камчатского края в августе 2017 года, находясь в Новосибирске и не имея стабильного дохода, с помощью мессенджеров в интернете познакомился с анонимными руководителями незаконной деятельности.

– В ходе общения подсудимый вступил в ОПГ и, получив от ее организаторов необходимое химическое оборудование, реактивы, прекурсоры, а также сведения о технологии изготовления «синтетики», наладил серийное незаконное производство наркотических средств на территории Новосибирской области. В октябре того же года по указанию своих начальников мужчина переехал в Братск, где в частном доме организовал химлабораторию и продолжил производство наркотиков, – отметили в ведомстве.

В апреле 2018 злоумышленника поймали сотрудники УФСБ и изъяли у него 45 килограммов наркотических веществ, химическое оборудование и реактивы.

В ходе следствия дополнительно установлен еще один член ОПГ, который осуществлял поставку оборудования и сырья для производителей наркотиков на территории России, в том числе, в Братск для осужденного.

Доставщик заключил с органами досудебное соглашение, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В апреле 2019 мужчина осужден Падунским городским судом Братска и приговорен к шести годам колонии строгого режима.

Преступники тщательно конспирировали свою деятельность и поэтому для получения почтовых отправлений, аренды недвижимости и автомобилей использовали подложные документы, передавали друг другу сырье, оборудование, произведенное наркотическое средство методом «закладок» в определенных местах, соблюдая при этом полную анонимность.

Расследование данного преступления позволило сотрудникам УФСБ России по Иркутской области получить дополнительную оперативную информацию о крупной сети по производству и распространению наркотических средств на территории России.

В отношении остальных участников организованной преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.