Иркутский облсуд рассмотрит дело «чёрных риэлторов», орудовавших в Ново-Ленино

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении восьми человек, среди которых одна женщина. Они обвиняются в том, что входили в организованную группу «чёрных риелторов», сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, организованная группа характеризовалась чётким распределением ролей при совершении преступлений. Участники ОПГ подыскивали социально неблагополучных жителей Ново-Ленино в Иркутске, в собственности и пользовании которых имелись квартиры или иные жилые помещения. Главной целью обвиняемых было хищения недвижимого имущества, приобретение права на него, а также получение денежных средств, полученных в результате продажи чужой недвижимости. Незаконная деятельность велась с 2004 по 2007 год и была прекращена в январе 2008 года представителями правоохранительных органов.

Свидетелями по делу заявлено более 150 человек. Материалы уголовного дела составляют 105 томов. Один из обвиняемых заявил ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжным заседателей.

Напомним, ранее приговором Иркутского областного суда виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, пяти убийств признан главарь банды А. Беспалов. По совокупности преступлений окончательное наказание мужчине назначено в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На стадии предварительного расследования мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим материалы в отношении него были выделены в отдельное производство.