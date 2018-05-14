Иркутский облсуд смягчил наказание экс-главе Усть-Уды Рамазану Валееву

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вступил в законную силу приговор в отношении экс-главы администрации Усть-Удинского МО Рамазана Валеева. Он проведет в колонии общего режима один год 10 месяцев.

Также его на полтора года лишили права занимать на госслужбе и в ОМС должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и полномочий представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Напомним, ранее Усть-Удинский районный суд установил, что при ликвидации ветхого и аварийного жилья в апреле 2013 года между администрацией Усть-Удинского МО и ООО «Сфера» был заключен муниципальный контракт на строительство пяти одноквартирных жилых домов в районном поселке Усть-Уда.

В сентябре 2013 года Рамазан Валеев подписал акты о выполнении строительных работ на сумму 2,7 млн рублей. При этом ему было известно, что работы в полном объеме не выполнены.

После подписания актов подрядчик прекратил строительство, однако Рамазан Валеев в декабре того же года заключил с этим предприятием дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым продлил сроки сдачи объекта, а впоследствии внес на расчетный счет предприятия предоплату в сумме более 2 млн. рублей.

Жилые дома, предназначенные для переселения граждан, организация должна была сдать в декабре 2013 года, однако их строительство не завершено до настоящего времени.

Иркутский областной суд удовлетворил апелляционное представление гособвинителя – ранее Рамазан Валеев был приговорен к двум годам в колонии общего режима.