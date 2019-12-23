Иркутский облсуд вынес приговор трем родственникам за коллективное убийство

Усольский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении дяди и двух его родных племянников. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в суде установлено, что 6 ноября 2018 года на улице Разведочная села Мальта Усольского района произошел конфликт между подсудимыми и потерпевшим. Инициатор драки, мужчина 1977 года рождения, стал наносить своему сопернику множественные удары руками и ногами по голове. Родные племянники зачинщика, парни 1990 и 1992 годов рождения, присоединившись к избиению. Их жертва скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд с учетом мнения государственного обвинения приговорил каждого из фигурантов к 12 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.