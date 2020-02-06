Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский оперативник три километра проехал на крыше автомобиля барсеточников – дело закончилось погоней со стрельбой.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники получили информацию о двух местных жителях, промышляющих кражами из автомобилей. Полицейские организовали засаду в Ленинском районе города Иркутска. Поздним вечером молодые люди с помощью специального прибора отключили сигнализацию автомашины и забрали из нее сумку. Заметив сотрудников полиции, они попытались скрыться на своей машине.

Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства. На протяжении трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше.

Его коллеги для остановки преследуемого автомобиля применили табельное оружие. Повредив заднее колесо, они вынудили злоумышленников остановить автомобиль и задержали их. Похищенная сумка, в которой находились банковские карты и ювелирные изделия, изъята.

По этому факту следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 и статьей 318 УК РФ. По решению суда одному из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.