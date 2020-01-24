Иркутский районный суд вынес приговор группе наркодилеров

Иркутский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд вынес приговор четырем наркодельцам, занимавшимся сбытом «синтетики» методом «закладок» на территории Иркутска и поселков Маркова и Ново-Разводная Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, каждому из фигурантов – троим мужчинам и одной женщине в возрасте от 19 до 27 лет – назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима, от пяти до семи лет в зависимости от роли и степени участия.

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что в 2018 году на протяжении нескольких месяцев наркокурьеры через интернет-магазин распространяли запрещенные вещества. В ходе следственных действий из незаконного оборота полицейские изъяли около 4 килограммов наркотических средств общей стоимостью почти 4 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. В ходе обыска в квартирах фигурантов оперативники обнаружили и изъяли весы, сим-карты, мобильные телефоны и иные вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к противоправной деятельности.

Один из подозреваемых с поличным был задержан на КПП полиции «Рубеж» в Слюдянском районе. При досмотре его автомобиля сыщики обнаружили 600 граммов «скорости».