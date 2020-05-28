Иркутянин-собачник зарезал семейную пару

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин зарезал своих соседей из-за конфликта по поводу собак.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, вечером 27 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из подъездов жилого дома на улице Маршала Конева произошёл конфликт между соседями. На месте происшествия с ножевыми ранениями были обнаружены мужчина и женщина.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух лиц.

По версии следствия, на протяжении длительного времени между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали различные конфликты, чаще всего из-за собак, которые жили в квартире у подозреваемого. В этот вечер произошла очередная ссора, переросшая в поножовщину. Владелец собак нанес семейной паре множественные ножевые ранения, от которых 53-летний мужчина и 45-летняя женщина скончались на месте.

60-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Сейчас следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.