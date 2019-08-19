Иркутский стрелок, тяжело ранивший своего оппонента, получил шесть лет «строгача»

Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин, расстрелявший своего оппонента в его автомобиле, получил шесть лет строгого режима.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 января 2018 года в районе улицы Лермонтова, 90/1. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь 24-летнего иркутянина.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-х летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.

Установлено, что в конце января 2018 года около торгового центра по улице Лермонтова в результате конфликта между группой лиц фигурант дела сделал из огнестрельного пистолета несколько выстрелов в салон автомобиля, где находился его оппонент. В результате потерпевший получил ранения в жизненно важные части тела. Преступные действия злоумышленника не были доведены до конца, поскольку пострадавшему удалось скрыться на автомобиле с места преступления и получить своевременную квалифицированную помощь. В кратчайшие сроки сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, и при поддержке сотрудников Росгвардии злоумышленник был задержан.

Следствием назначено и проведено около 20 судебных экспертиз, допрошены специалисты экспертных учреждений и очевидцы произошедшего.

Приговором Свердловского районного суда Иркутска суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.