Иркутян просят помочь опознать потерявшую память женщину

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская полиция просит помощи горожан в установлении личности женщины, обратившейся к правоохранителям 21 августа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, неизвестная пришла в отдел полиции №4, но назвать свое имя и адрес проживания не смогла.

Фото пресс-службы полиции

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто узнал женщину, полиция просит обратиться по телефонам: 8-914-93-75-340, 8 (3952) 44-44-04.