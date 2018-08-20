|Происшествия
|21.08.2018
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Иркутян просят помочь опознать потерявшую память женщину
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Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская полиция просит помощи горожан в установлении личности женщины, обратившейся к правоохранителям 21 августа.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, неизвестная пришла в отдел полиции №4, но назвать свое имя и адрес проживания не смогла.
Фото пресс-службы полиции
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