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29.12.2018

Наркоторговцы в Иркутске получили 19 лет на двоих

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Наркоторговцы в Иркутске получили 19 лет колонии на двоих.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Свердловским районным судом Иркутска вынесен приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

В декабре 2017 года они вступили в сговор для продажи наркотиков бесконтактным способом в Иркутске, после чего в январе и мае 2018 года занимались наркоторговлей.

Судом они признаны виновными и им назначены наказания: одному – в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму девять лет и 10 дней с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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