Иркутянин испортил банкомат, не сумев снять через него деньги

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин заплатит за преднамеренно поврежденный им банкомат.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, к ним с иском о взыскании ущерба обратилось ПАО Сбербанк.

В октябре 2018 года ночью мужчина в одном из банкоматов, расположенных на Синюшиной горе, пытался снять деньги, но это у него не получилось. Разозлившись, он пнул ногой банкомат, вылил алкогольный напиток в районе клавиатуры и покинул зону самообслуживания. Через некоторое время мужчина вернулся, подошел к банкомату и через 10 секунд вышел. После его выхода началось задымление помещения зоны самообслуживания. Прибывшие сотрудники охранной службы обнаружили на банкомате обгоревшие спички и оплавленный пластик картоприемника.

Решением суда за поврежденный банкомат с мужчины в пользу ПАО Сбербанк взыскан ущерб в размере 71 тысячи 209 рублей 90 копеек.